Расследование второго дела бывшего замминистра обороны Иванова завершилось
Завершилось расследование дела Иванова о взятке на сумму около 1,3 млрд рублей
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Расследование нового дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова завершено, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Расследование завершено, мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела", — сказал он.
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Тимура Иванова
21 августа, 17:14
Новое дело насчитывает 300 томов. Иванова обвинили в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном хранении и переделке оружия. Своей вины он не признает.
Два дела Тимура Иванова
№ 1
- В апреле прошлого года Иванова арестовали по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло.
- Под стражей также находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин.
- В июне в деле появился новый эпизод — по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
№ 2
- В 2015 году Иванов возглавлял АО "Оборонстрой".
- Он привлек своего помощника Антона Филатова, занимавшего пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек к хищению средств, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
- По версии следствия, они похитили у "Интеркоммерца" 216 миллионов рублей и еще 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
- По этому делу Иванова приговорили к 13 годам колонии.