Расследование второго дела бывшего замминистра обороны Иванова завершилось

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Расследование нового дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова завершено, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев."Расследование завершено, мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела", — сказал он.Новое дело насчитывает 300 томов. Иванова обвинили в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном хранении и переделке оружия. Своей вины он не признает. Два дела Тимура Иванова№ 1№ 2

