Расследование второго дела бывшего замминистра обороны Иванова завершилось - РИА Новости, 12.09.2025
20:53 12.09.2025 (обновлено: 23:48 12.09.2025)
Расследование второго дела бывшего замминистра обороны Иванова завершилось
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Расследование нового дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова завершено, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев."Расследование завершено, мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела", — сказал он.Новое дело насчитывает 300 томов. Иванова обвинили в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном хранении и переделке оружия. Своей вины он не признает. Два дела Тимура Иванова№ 1№ 2
происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Расследование нового дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова завершено, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Расследование завершено, мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела", — сказал он.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Тимура Иванова
21 августа, 17:14
Новое дело насчитывает 300 томов. Иванова обвинили в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном хранении и переделке оружия. Своей вины он не признает.

Два дела Тимура Иванова

№ 1
  • В апреле прошлого года Иванова арестовали по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло.
  • Под стражей также находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин.
  • В июне в деле появился новый эпизод — по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
№ 2
  • В 2015 году Иванов возглавлял АО "Оборонстрой".
  • Он привлек своего помощника Антона Филатова, занимавшего пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек к хищению средств, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
  • По версии следствия, они похитили у "Интеркоммерца" 216 миллионов рублей и еще 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
  • По этому делу Иванова приговорили к 13 годам колонии.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Экс-замминистра обороны обвинили в незаконном хранении оружия
Вчера, 20:46
 
ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинАлександр Фомин
 
 
