Над Белгородской и Брянской областями сбили 16 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Брянской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Брянской, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого сентября с 15.00 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 – над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

