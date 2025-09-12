https://ria.ru/20250912/pvo-2041555263.html
Над Белгородской и Брянской областями сбили 16 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Брянской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T20:10:00+03:00
2025-09-12T20:10:00+03:00
2025-09-12T20:11:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Брянской, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого сентября с 15.00 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 – над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
