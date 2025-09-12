Рейтинг@Mail.ru
Путин похвалил работу Минкультуры в регионах - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:41 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/putin-2041574336.html
Путин похвалил работу Минкультуры в регионах
Путин похвалил работу Минкультуры в регионах - РИА Новости, 12.09.2025
Путин похвалил работу Минкультуры в регионах
Президент России Владимир Путин отметил работу Минкультуры по созданию детских культурных центров в российских регионах, назвав это хорошим примером. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T22:41:00+03:00
2025-09-12T22:41:00+03:00
культура
общество
россия
владимир путин
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c0e9c1f49c61ce7d05d04983e445e0b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Минкультуры по созданию детских культурных центров в российских регионах, назвав это хорошим примером. Путин в пятницу провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, которая, в частности, доложила об открытии в регионах культурных центров для детей. Любимова отметила, что местные жители тепло принимают открытие подобных объектов, а губернаторы, видя это, начинают вкладывать деньги. "Хороший пример заразителен", - прокомментировал Путин.
https://ria.ru/20250625/putin-2025356476.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef631ece659d3e4b0de42eed2f1fe5a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, ольга любимова
Культура, Общество, Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова
Путин похвалил работу Минкультуры в регионах

Путин похвалил работу Минкультуры в регионах словами: хороший пример заразителен

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Минкультуры по созданию детских культурных центров в российских регионах, назвав это хорошим примером.
Путин в пятницу провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, которая, в частности, доложила об открытии в регионах культурных центров для детей. Любимова отметила, что местные жители тепло принимают открытие подобных объектов, а губернаторы, видя это, начинают вкладывать деньги.
«
"Хороший пример заразителен", - прокомментировал Путин.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных центров
25 июня, 15:31
 
КультураОбществоРоссияВладимир ПутинОльга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала