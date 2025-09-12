https://ria.ru/20250912/putin-2041574336.html
Путин похвалил работу Минкультуры в регионах
Путин похвалил работу Минкультуры в регионах - РИА Новости, 12.09.2025
Путин похвалил работу Минкультуры в регионах
Президент России Владимир Путин отметил работу Минкультуры по созданию детских культурных центров в российских регионах, назвав это хорошим примером. РИА Новости, 12.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Минкультуры по созданию детских культурных центров в российских регионах, назвав это хорошим примером. Путин в пятницу провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, которая, в частности, доложила об открытии в регионах культурных центров для детей. Любимова отметила, что местные жители тепло принимают открытие подобных объектов, а губернаторы, видя это, начинают вкладывать деньги. "Хороший пример заразителен", - прокомментировал Путин.
