Путин пожелал успеха участникам конкурса "Интервидение"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успешных выступлений всем участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет на следующей неделе в России. "Я желаю все конкурсантам успешных выступлений, нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культур и народов", -сказал глава государства на пленарном заседании в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

