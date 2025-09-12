Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал успеха участникам конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:34 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/putin-2041568371.html
Путин пожелал успеха участникам конкурса "Интервидение"
Путин пожелал успеха участникам конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 12.09.2025
Путин пожелал успеха участникам конкурса "Интервидение"
Президент России Владимир Путин пожелал успешных выступлений всем участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет на следующей... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T21:34:00+03:00
2025-09-12T21:34:00+03:00
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успешных выступлений всем участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет на следующей неделе в России. "Я желаю все конкурсантам успешных выступлений, нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культур и народов", -сказал глава государства на пленарном заседании в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250630/matvienko-2026182197.html
https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870479.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799064_0:0:3478:2609_1920x0_80_0_0_9119ee67068a75b24c7563245ebbb0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко
Путин пожелал успеха участникам конкурса "Интервидение"

Путин пожелал всем участникам конкурса "Интервидение" успешных выступлений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успешных выступлений всем участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет на следующей неделе в России.
«
"Я желаю все конкурсантам успешных выступлений, нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культур и народов", -сказал глава государства на пленарном заседании в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Продюсер Игорь Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Игорь Матвиенко представит Россию в жюри конкурса "Интервидение"
30 июня, 00:04
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В "Интервидении" хотят принять участие 25 стран, сообщил Швыдкой
23 апреля, 05:16
 
КультураРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Игорь Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала