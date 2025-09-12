https://ria.ru/20250912/putin-2041563471.html

"Интервидение" сохранит атмосферу дружбы и творчества, заявил Путин

Современный международный музыкальный конкурс "Интервидение" сохранит атмосферу дружбы и творчества, заявил президент РФ Владимир Путин.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Современный международный музыкальный конкурс "Интервидение" сохранит атмосферу дружбы и творчества, заявил президент РФ Владимир Путин. "Убежден, что современное "Интервидение" в полной мере сохранит эту атмосферу творчества и дружбы, станет еще одним подтверждением того, что подлинное искусство не имеет границ, а его объединяющая сила безмерна", - сказал глава государства на пленарном заседании в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Путин также пожелал участникам предстоящего конкурса "Интервидение" успехов. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

