https://ria.ru/20250912/putin-2041560768.html
Путин рассказал о поддержке семей с детьми
Путин рассказал о поддержке семей с детьми - РИА Новости, 12.09.2025
Путин рассказал о поддержке семей с детьми
Поддержка семей с детьми является приоритетом для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T20:54:00+03:00
2025-09-12T20:54:00+03:00
2025-09-12T21:02:00+03:00
россия
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Поддержка семей с детьми является приоритетом для России, заявил президент РФ Владимир Путин.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября."Для России приоритет – поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье", - сказал глава государства на пленарном заседании в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.Путин отметил, что многие программы развития сферы культуры сконцентрированы в национальном проекте "Семья". "Видим в этом залог решения вопросов демографии, формирования условий для самореализации молодежи и ее успешного будущего, воспитания достойных граждан на прочном фундаменте отечественной и лучших примеров мировой культуры", - добавил он.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
https://ria.ru/20250912/putin-2041562326.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d8a00b735197a20b06fadc14995e5e66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин рассказал о поддержке семей с детьми
Путин: поддержка семей с детьми является приоритетом России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Поддержка семей с детьми является приоритетом для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
"Для России приоритет – поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье", - сказал глава государства на пленарном заседании в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Путин отметил, что многие программы развития сферы культуры сконцентрированы в национальном проекте "Семья". "Видим в этом залог решения вопросов демографии, формирования условий для самореализации молодежи и ее успешного будущего, воспитания достойных граждан на прочном фундаменте отечественной и лучших примеров мировой культуры", - добавил он.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".