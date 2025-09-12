Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о поддержке семей с детьми
20:54 12.09.2025 (обновлено: 21:02 12.09.2025)
Путин рассказал о поддержке семей с детьми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Поддержка семей с детьми является приоритетом для России, заявил президент РФ Владимир Путин.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября."Для России приоритет – поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье", - сказал глава государства на пленарном заседании в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.Путин отметил, что многие программы развития сферы культуры сконцентрированы в национальном проекте "Семья". "Видим в этом залог решения вопросов демографии, формирования условий для самореализации молодежи и ее успешного будущего, воспитания достойных граждан на прочном фундаменте отечественной и лучших примеров мировой культуры", - добавил он.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
2025
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Поддержка семей с детьми является приоритетом для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
"Для России приоритет – поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье", - сказал глава государства на пленарном заседании в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Путин отметил, что многие программы развития сферы культуры сконцентрированы в национальном проекте "Семья". "Видим в этом залог решения вопросов демографии, формирования условий для самореализации молодежи и ее успешного будущего, воспитания достойных граждан на прочном фундаменте отечественной и лучших примеров мировой культуры", - добавил он.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Путин отметил заметное обновление в разных сферах культуры
