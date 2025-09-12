https://ria.ru/20250912/putin-2041445971.html

Голикова анонсировала выступление Путина в рамках культурного форума

2025-09-12T13:30:00+03:00

россия

владимир путин

татьяна голикова

политика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Участники XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур ожидают ключевое событие - пленарное заседание президента РФ Владимира Путина, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. "Работа форума еще продолжается. Впереди у нас с вами сегодня центральное мероприятие с участием президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Мы все ждем этого с большим интересом", - сказала она на итоговой сессии. Голикова выразила уверенность в том, что идеи, которыми президент РФ поделится с участниками форума, станут еще одним вектором в процессах международного культурного сотрудничества. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

россия

россия, владимир путин, татьяна голикова, политика