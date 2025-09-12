https://ria.ru/20250912/putin-2041445971.html
Голикова анонсировала выступление Путина в рамках культурного форума
Голикова анонсировала выступление Путина в рамках культурного форума - РИА Новости, 12.09.2025
Голикова анонсировала выступление Путина в рамках культурного форума
Участники XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур ожидают ключевое событие - пленарное заседание президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:30:00+03:00
2025-09-12T13:30:00+03:00
2025-09-12T13:30:00+03:00
россия
владимир путин
татьяна голикова
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Участники XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур ожидают ключевое событие - пленарное заседание президента РФ Владимира Путина, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. "Работа форума еще продолжается. Впереди у нас с вами сегодня центральное мероприятие с участием президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Мы все ждем этого с большим интересом", - сказала она на итоговой сессии. Голикова выразила уверенность в том, что идеи, которыми президент РФ поделится с участниками форума, станут еще одним вектором в процессах международного культурного сотрудничества. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
https://ria.ru/20250912/putin-2041435613.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, татьяна голикова, политика
Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Политика
Голикова анонсировала выступление Путина в рамках культурного форума
Голикова: Путин выступит на пленарном заседании форума объединенных культур