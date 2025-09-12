Рейтинг@Mail.ru
Голикова анонсировала выступление Путина в рамках культурного форума
13:30 12.09.2025
Голикова анонсировала выступление Путина в рамках культурного форума
Голикова анонсировала выступление Путина в рамках культурного форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Участники XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур ожидают ключевое событие - пленарное заседание президента РФ Владимира Путина, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. "Работа форума еще продолжается. Впереди у нас с вами сегодня центральное мероприятие с участием президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Мы все ждем этого с большим интересом", - сказала она на итоговой сессии. Голикова выразила уверенность в том, что идеи, которыми президент РФ поделится с участниками форума, станут еще одним вектором в процессах международного культурного сотрудничества. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
россия, владимир путин, татьяна голикова, политика
Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Участники XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур ожидают ключевое событие - пленарное заседание президента РФ Владимира Путина, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
"Работа форума еще продолжается. Впереди у нас с вами сегодня центральное мероприятие с участием президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Мы все ждем этого с большим интересом", - сказала она на итоговой сессии.
Голикова выразила уверенность в том, что идеи, которыми президент РФ поделится с участниками форума, станут еще одним вектором в процессах международного культурного сотрудничества.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
