Путин совершит региональную поездку
Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:11:00+03:00
2025-09-12T13:11:00+03:00
2025-09-12T13:18:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента сегодня будет во второй половине дня региональная поездка", - сказал Песков журналистам.
россия
Новости
ru-RU
