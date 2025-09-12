Рейтинг@Mail.ru
Путин совершит региональную поездку - РИА Новости, 12.09.2025
13:11 12.09.2025 (обновлено: 13:18 12.09.2025)
Путин совершит региональную поездку
Путин совершит региональную поездку - РИА Новости, 12.09.2025
Путин совершит региональную поездку
Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента сегодня будет во второй половине дня региональная поездка", - сказал Песков журналистам.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента сегодня будет во второй половине дня региональная поездка", - сказал Песков журналистам.
