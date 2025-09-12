https://ria.ru/20250912/putin-2041435613.html

Путин совершит региональную поездку

Путин совершит региональную поездку

Путин совершит региональную поездку

Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента сегодня будет во второй половине дня региональная поездка", - сказал Песков журналистам.

