Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство (80,8%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 77,8% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Большинство (80,8%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 77,8% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Путину доверяют 80,8% опрошенных россиян, недоверие главе государства выразили 14,4% респондентов. Кроме того, 77,8% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 13,2%. Работу правительства России одобряют 51% россиян, не одобряют - 17,7%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,6% респондентов, 17,8% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 1 по 7 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

