Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/putin-2041397045.html
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 12.09.2025
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос
Большинство (80,8%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 77,8% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:06:00+03:00
2025-09-12T11:06:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Большинство (80,8%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 77,8% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Путину доверяют 80,8% опрошенных россиян, недоверие главе государства выразили 14,4% респондентов. Кроме того, 77,8% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 13,2%. Работу правительства России одобряют 51% россиян, не одобряют - 17,7%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,6% респондентов, 17,8% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 1 по 7 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20250911/putin-2041042955.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_a2e6602d0d586124093d4a731451fc45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

ВЦИОМ: Путину доверяют 80,8 процента россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Большинство (80,8%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 77,8% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Путину доверяют 80,8% опрошенных россиян, недоверие главе государства выразили 14,4% респондентов. Кроме того, 77,8% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 13,2%.
Работу правительства России одобряют 51% россиян, не одобряют - 17,7%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,6% респондентов, 17,8% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 1 по 7 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Непала недостаточно: "борцы с режимом" сходят с ума от ненависти к Путину
11 сентября, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала