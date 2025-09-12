https://ria.ru/20250912/punkt-2041416633.html
Российские военные уничтожили три пункта управления дронами ВСУ в ДНР
Артиллеристы 6-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Артиллеристы 6-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Расчетами 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожены три пункта управления беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины на северском направлении", - сообщили в ведомстве. МО РФ добавило, что разведка передала координаты расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б", которые нанесли огневые удары по пунктам управления БПЛА ВСУ. Все три цели были уничтожены прямыми попаданиями.
россия
донецкая народная республика
