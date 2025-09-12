https://ria.ru/20250912/punkt-2041416633.html

Российские военные уничтожили три пункта управления дронами ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили три пункта управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 12.09.2025

Российские военные уничтожили три пункта управления дронами ВСУ в ДНР

Артиллеристы 6-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T12:15:00+03:00

2025-09-12T12:15:00+03:00

2025-09-12T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg

ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Артиллеристы 6-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Расчетами 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожены три пункта управления беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины на северском направлении", - сообщили в ведомстве. МО РФ добавило, что разведка передала координаты расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б", которые нанесли огневые удары по пунктам управления БПЛА ВСУ. Все три цели были уничтожены прямыми попаданиями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины