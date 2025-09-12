Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили три пункта управления дронами ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 12.09.2025
Российские военные уничтожили три пункта управления дронами ВСУ в ДНР
Артиллеристы 6-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Артиллеристы 6-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Расчетами 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожены три пункта управления беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины на северском направлении", - сообщили в ведомстве. МО РФ добавило, что разведка передала координаты расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б", которые нанесли огневые удары по пунктам управления БПЛА ВСУ. Все три цели были уничтожены прямыми попаданиями.
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Артиллеристы 6-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Расчетами 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожены три пункта управления беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины на северском направлении", - сообщили в ведомстве.
МО РФ добавило, что разведка передала координаты расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б", которые нанесли огневые удары по пунктам управления БПЛА ВСУ. Все три цели были уничтожены прямыми попаданиями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
