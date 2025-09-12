В РПЦ прокомментировали признание Пугачевой о фиктивном браке с Киркоровым

https://ria.ru/20250912/pugacheva-2041536703.html

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с РИА Новости отметил, что ответственность за венчание с Филиппом Киркоровым ради "помощи другу" лежит на совести Аллы Пугачевой, комментируя ее интервью Екатерине Гордеевой*.Ранее в интервью Гордеевой Пугачева призналась что из пяти ее браков только два были настоящих - первый с артистом Миколасом Орбакасом и последний с пародистом Максимом Галкиным*, а "три (брака) по середке ( Александр Стефанович, Евгений Болдин, Филипп Киркоров - ред.) - это была помощь другу". Первый раз Пугачева обвенчалась с Киркоровым в Троицком соборе Русской духовной миссии Иерусалиме в 2005 году. После развода с Киркоровым примадонна обвенчалась с Галкиным в 2017 году в Михаило-Архангельском храме в Подмосковье. "Вас венчают после вашего обращения, и на вас лежит ответственность за этот брак - "помощь другу" это или нечто другое. Во второй раз венчаться можно с разрешение архиерея, а точнее, у епископа принимается это решение и дается разрешение на второе венчание, если вы овдовели или развелись. Всякий раз это второе венчание происходит особым чином о второбрачии, о втором браке", - сказал иеромонах. Он подчеркнул, что никакого развенчания не существует - это миф, венчаться более трех раз нельзя. По его словам, "третье венчание - это особый случай и тоже с разрешения архиерея". "Был исторический пример - царь Иван Грозный что-то там схимичил с четвертым браком и в виде исключения ему, вдовцу, разрешили четвертый брак, наложив епитимью", - сказал монах.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

