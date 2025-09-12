https://ria.ru/20250912/pskov-2041404539.html
В аэропорту Пскова сняли ограничения
В аэропорту Пскова сняли ограничения
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация."Аэропорт Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
