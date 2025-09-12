https://ria.ru/20250912/programma-2041428302.html

Программа "Герои Ямала" для ветеранов и участников СВО стартует в Салехарде

КРАСНОЯРСК, 12 сен – РИА Новости. Образовательный модуль программы "Герои Ямала" для 33 участников и ветеранов специальной военной операции стартует 16 сентября в Салехарде, сообщает правительство региона. "В Салехарде с 16 по 24 сентября 2025 года пройдет первый очный образовательный модуль региональной образовательной программы для участников и ветеранов СВО "Герои Ямала". Его участниками станут 33 человека из разных муниципалитетов округа. Наибольшее число представителей – из Ноябрьска и Нового Уренгоя, также есть участники из Салехарда, Лабытнанги, Муравленко, Надымского, Приуральского, Ямальского, Тазовского и Пуровского районов", - говорится в сообщении. В течение девяти дней, по данным властей, участники будут обучаться у федеральных экспертов, преподавателей РАНХиГС и представителей окружных департаментов. Программа включает ключевые направления, такие как переход от боевой идентичности к гражданской, основы и история российской государственности, геополитика и международные отношения, государственное устройство, система публичной власти, основы местного самоуправления и роли общественных организаций. "Мы детально проработали программу обучения, тщательно подбирая каждого спикера. Участников ждет интенсивная работа, управленческие мастерские, культурный, патриотический и спортивный треки, направленные на гармоничное развитие личности, на расширение культурного кругозора, формирование системного и критического мышления. Для нас крайне важно, какими знаниями и навыками они будут обладать после завершения программы", - цитирует слова директора Института правительства ЯНАО Татьяны Кузнецовой пресс-служба правительства региона. В пресс-службе уточнили, что образовательная программа "Герои Ямала" является региональным продолжением федерального проекта "Время героев", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Всего в рамках программы "Герои Ямала" запланировано четыре образовательных модуля: два в 2025 году и два в 2026. Следующий модуль пройдет в Новом Уренгое уже в ноябре.

