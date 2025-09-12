Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сенаторы в США представили проект об усилении давления на Россию
13:24 12.09.2025 (обновлено: 13:28 12.09.2025)
СМИ: сенаторы в США представили проект об усилении давления на Россию
СМИ: сенаторы в США представили проект об усилении давления на Россию
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Двухпартийная группа американских сенаторов представила законопроект, определяющий Россию и Белоруссию как "государства-спонсоры терроризма" из-за якобы похищения украинских детей, а также предполагающий усиленное санкционное давление, сообщает портал Axios. "Сенаторы Линдси Грэм*, Ричард Блюменталь, Эми Клобушар и Кэти Бритт в четверг представили новый законопроект, который окажет новое давление на Россию... Законопроект предполагает, что Россия и Белоруссия будут признаны спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 тысяч детей, которые, по утверждениям Украины, были похищены", - пишет портал. Портал отмечает, что в настоящее время только Куба, Иран, КНДР и Сирия признаны государствами-спонсорами терроризма в соответствии с законодательством США. Сообщается, что законопроект также предусматривает введение экономических санкций против России, если РФ откажется от переговоров с Украиной, а также установку 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается. Список из 339 несовершеннолетних украинцев, переданных в Стамбуле делегацией Киева, стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей, заявляла в июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Более сотни детей, которые приписывали России как "похищенных", на самом деле нашлись в Германии, позже сообщала она.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
СМИ: сенаторы в США представили проект об усилении давления на Россию

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Двухпартийная группа американских сенаторов представила законопроект, определяющий Россию и Белоруссию как "государства-спонсоры терроризма" из-за якобы похищения украинских детей, а также предполагающий усиленное санкционное давление, сообщает портал Axios.
"Сенаторы Линдси Грэм*, Ричард Блюменталь, Эми Клобушар и Кэти Бритт в четверг представили новый законопроект, который окажет новое давление на Россию... Законопроект предполагает, что Россия и Белоруссия будут признаны спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 тысяч детей, которые, по утверждениям Украины, были похищены", - пишет портал.
Портал отмечает, что в настоящее время только Куба, Иран, КНДР и Сирия признаны государствами-спонсорами терроризма в соответствии с законодательством США.
Сообщается, что законопроект также предусматривает введение экономических санкций против России, если РФ откажется от переговоров с Украиной, а также установку 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть.
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
Список из 339 несовершеннолетних украинцев, переданных в Стамбуле делегацией Киева, стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей, заявляла в июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Более сотни детей, которые приписывали России как "похищенных", на самом деле нашлись в Германии, позже сообщала она.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
