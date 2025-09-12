https://ria.ru/20250912/proekt-2041343114.html

В Госдуму внесли проект о компенсации гражданам расходов на лекарства

В Госдуму внесли проект о компенсации гражданам расходов на лекарства - РИА Новости, 12.09.2025

В Госдуму внесли проект о компенсации гражданам расходов на лекарства

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов и депутаты фракции внесли на рассмотрение ГД законопроект о предоставлении... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T04:14:00+03:00

2025-09-12T04:14:00+03:00

2025-09-12T04:14:00+03:00

общество

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152543/79/1525437918_0:151:2359:1478_1920x0_80_0_0_f1e78a9b3cafc0388a3e9e0a62bd730e.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов и депутаты фракции внесли на рассмотрение ГД законопроект о предоставлении гражданам РФ специальной субсидии от государства, если их расходы на покупку лекарств превышают 10% дохода семьи, документ есть в распоряжении РИА Новости. Проект в пятницу внесли депутаты СРЗП по главе с лидером фракции Мироновым, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции. "Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части установления предельного уровня допустимых расходов гражданина на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств" направлен, прежде всего, на защиту прав наименее обеспеченных слоев граждан, которые несут расходы, превышающие 10% их совокупных доходов на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в соответствии с врачебным (фельдшерским) назначением", - сказано в пояснительной записке к проекту. Исключение составляют случаи, когда среднедушевой доход семьи гражданина или его совокупный доход от трудовой, предпринимательской и иной деятельности превышает втрое величину прожиточного минимума. В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что субсидию люди должны оперативно получать после назначения лечения, а если они приобрели лекарство за свои деньги, то средства должны поступать в виде компенсации понесенных расходов. "Ситуация с ценами критическая. Она требует немедленного вмешательства государства и выделения федеральных денег для компенсации затрат гражданам с низкими доходами на покупку лекарств. Самое время Госдуме оперативно рассмотреть и принять наш законопроект, чтобы потом заложить необходимые средства в бюджет следующего года", – заключил Миронов.

https://ria.ru/20250911/shtraf-2041313054.html

https://ria.ru/20250911/gosduma-2041188251.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей миронов, госдума рф