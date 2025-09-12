Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о компенсации гражданам расходов на лекарства - РИА Новости, 12.09.2025
04:14 12.09.2025
В Госдуму внесли проект о компенсации гражданам расходов на лекарства
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов и депутаты фракции внесли на рассмотрение ГД законопроект о предоставлении... РИА Новости, 12.09.2025
общество
сергей миронов
госдума рф
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов и депутаты фракции внесли на рассмотрение ГД законопроект о предоставлении гражданам РФ специальной субсидии от государства, если их расходы на покупку лекарств превышают 10% дохода семьи, документ есть в распоряжении РИА Новости. Проект в пятницу внесли депутаты СРЗП по главе с лидером фракции Мироновым, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции. "Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части установления предельного уровня допустимых расходов гражданина на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств" направлен, прежде всего, на защиту прав наименее обеспеченных слоев граждан, которые несут расходы, превышающие 10% их совокупных доходов на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в соответствии с врачебным (фельдшерским) назначением", - сказано в пояснительной записке к проекту. Исключение составляют случаи, когда среднедушевой доход семьи гражданина или его совокупный доход от трудовой, предпринимательской и иной деятельности превышает втрое величину прожиточного минимума. В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что субсидию люди должны оперативно получать после назначения лечения, а если они приобрели лекарство за свои деньги, то средства должны поступать в виде компенсации понесенных расходов. "Ситуация с ценами критическая. Она требует немедленного вмешательства государства и выделения федеральных денег для компенсации затрат гражданам с низкими доходами на покупку лекарств. Самое время Госдуме оперативно рассмотреть и принять наш законопроект, чтобы потом заложить необходимые средства в бюджет следующего года", – заключил Миронов.
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов и депутаты фракции внесли на рассмотрение ГД законопроект о предоставлении гражданам РФ специальной субсидии от государства, если их расходы на покупку лекарств превышают 10% дохода семьи, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Проект в пятницу внесли депутаты СРЗП по главе с лидером фракции Мироновым, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части установления предельного уровня допустимых расходов гражданина на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств" направлен, прежде всего, на защиту прав наименее обеспеченных слоев граждан, которые несут расходы, превышающие 10% их совокупных доходов на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в соответствии с врачебным (фельдшерским) назначением", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Исключение составляют случаи, когда среднедушевой доход семьи гражданина или его совокупный доход от трудовой, предпринимательской и иной деятельности превышает втрое величину прожиточного минимума.
В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что субсидию люди должны оперативно получать после назначения лечения, а если они приобрели лекарство за свои деньги, то средства должны поступать в виде компенсации понесенных расходов.
"Ситуация с ценами критическая. Она требует немедленного вмешательства государства и выделения федеральных денег для компенсации затрат гражданам с низкими доходами на покупку лекарств. Самое время Госдуме оперативно рассмотреть и принять наш законопроект, чтобы потом заложить необходимые средства в бюджет следующего года", – заключил Миронов.
