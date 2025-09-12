https://ria.ru/20250912/prigovor-2041342370.html

Президент Колумбии отреагировал на приговор Болсонару

2025-09-12

в мире

бразилия

колумбия

жаир болсонару

густаво петро

МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро после приговора бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару и его сообщникам по делу о попытке государственного переворота заявил, что всех заговорщиков должно постичь наказание. "Каждый путчист должен быть осужден. Таковы правила демократии", - написал колумбийский лидер в своем блоге в соцсети X. Первая коллегия Федерального верховного суда Бразилии в четверг признала виновными Болсонару и еще семь подсудимых, обвиняемых в заговоре с целью госпереворота. Экс-президент Болсонару был приговорен к 27 годам и 3 месяцам лишения свободы. Наибольший срок среди его сторонников получил бывший министр обороны и кандидат в вице-президенты на выборах 2022 года Уолтер Брага Нетту - 26 лет тюрьмы. Экс-командующий ВМС Алмир Гарнье и бывший министр юстиции Андерсон Торрес осуждены на 24 года каждый. Генерал Августо Элену получил 18 лет и 8 месяцев, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра - 19 лет. Кроме того, бывший директор Агентства разведки и депутат Александр Рамажем был лишен мандата и приговорен к более чем 16 годам заключения. Единственный подсудимый, пошедший на сделку со следствием, - бывший советник Болсонару Мауро Сид. В рамках соглашения он приговорен к двум годам ограничения свободы и сможет избежать тюрьмы. Все осужденные сохраняют право обжаловать вынесенные приговоры.

