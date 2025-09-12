Рейтинг@Mail.ru
Сын Болсонару раскритиковал приговор отцу - РИА Новости, 12.09.2025
01:42 12.09.2025 (обновлено: 01:44 12.09.2025)
Сын Болсонару раскритиковал приговор отцу
в мире
бразилия
жаир болсонару
МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, раскритиковал решение верховного федерального суда, приговорившего его отца к 27 годам и трем месяцам лишения свободы по делу о госперевороте. "Сегодня тот день, когда власть победила демократию! Несправедливо преследуемые войдут в историю, преследователи окажутся на помойке. Мы не откажемся от нашей Бразилии!" - написал Флавиу Болсонару в своем блоге в соцсети X. Ранее портал G1 сообщил, что первая коллегия верховного федерального суда признала экс-президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и вынесла политику беспрецедентный для страны приговор - 27 лет и три месяца тюрьмы.
бразилия
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
© AP Photo / Alex BrandonЖаир Болсонару
© AP Photo / Alex Brandon
Жаир Болсонару. Архивное фото
МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, раскритиковал решение верховного федерального суда, приговорившего его отца к 27 годам и трем месяцам лишения свободы по делу о госперевороте.
"Сегодня тот день, когда власть победила демократию! Несправедливо преследуемые войдут в историю, преследователи окажутся на помойке. Мы не откажемся от нашей Бразилии!" - написал Флавиу Болсонару в своем блоге в соцсети X.
Ранее портал G1 сообщил, что первая коллегия верховного федерального суда признала экс-президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и вынесла политику беспрецедентный для страны приговор - 27 лет и три месяца тюрьмы.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Рубио из-за вердикта Болсонару пригрозил Бразилии ответными мерами от США
В миреБразилияЖаир Болсонару
 
 
