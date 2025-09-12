https://ria.ru/20250912/prigovor-2041335377.html
Сын Болсонару раскритиковал приговор отцу
Сын Болсонару раскритиковал приговор отцу - РИА Новости, 12.09.2025
Сын Болсонару раскритиковал приговор отцу
Сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, раскритиковал решение верховного федерального суда, приговорившего его отца к 27... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T01:42:00+03:00
2025-09-12T01:42:00+03:00
2025-09-12T01:44:00+03:00
в мире
бразилия
жаир болсонару
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926175_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_1a693866e7b2e580e6043cc87c9862b7.jpg
МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, раскритиковал решение верховного федерального суда, приговорившего его отца к 27 годам и трем месяцам лишения свободы по делу о госперевороте. "Сегодня тот день, когда власть победила демократию! Несправедливо преследуемые войдут в историю, преследователи окажутся на помойке. Мы не откажемся от нашей Бразилии!" - написал Флавиу Болсонару в своем блоге в соцсети X. Ранее портал G1 сообщил, что первая коллегия верховного федерального суда признала экс-президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и вынесла политику беспрецедентный для страны приговор - 27 лет и три месяца тюрьмы.
https://ria.ru/20250912/rubio-2041333247.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926175_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_bddcb2c1c713d283a3fd77b0f5b97f41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Сын Болсонару раскритиковал приговор отцу
Сын экс-президента Бразилии Болсонару раскритиковал приговор отцу