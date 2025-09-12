https://ria.ru/20250912/prigovor-2041335377.html

Сын Болсонару раскритиковал приговор отцу

Сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, раскритиковал решение верховного федерального суда, приговорившего его отца к 27... РИА Новости, 12.09.2025

МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, раскритиковал решение верховного федерального суда, приговорившего его отца к 27 годам и трем месяцам лишения свободы по делу о госперевороте. "Сегодня тот день, когда власть победила демократию! Несправедливо преследуемые войдут в историю, преследователи окажутся на помойке. Мы не откажемся от нашей Бразилии!" - написал Флавиу Болсонару в своем блоге в соцсети X. Ранее портал G1 сообщил, что первая коллегия верховного федерального суда признала экс-президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и вынесла политику беспрецедентный для страны приговор - 27 лет и три месяца тюрьмы.

