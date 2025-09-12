Рейтинг@Mail.ru
Израиль согласился на предложение США по Газе - РИА Новости, 12.09.2025
00:08 12.09.2025
Израиль согласился на предложение США по Газе
ООН, 12 сен – РИА Новости. Израиль согласился на предложение США о прекращении огня в Газе, ХАМАС, напротив, отказывается, сообщил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. "Израиль согласился на предложение президента (США Дональда - ред.) Трампа о прекращении огня. Мы готовы прекратить боевые действия, но ХАМАС отказывается", – сказал Данон в ходе заседания Совбеза ООН.
в мире, израиль, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
© РИА НовостиЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости
ООН, 12 сен – РИА Новости. Израиль согласился на предложение США о прекращении огня в Газе, ХАМАС, напротив, отказывается, сообщил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон.
"Израиль согласился на предложение президента (США Дональда - ред.) Трампа о прекращении огня. Мы готовы прекратить боевые действия, но ХАМАС отказывается", – сказал Данон в ходе заседания Совбеза ООН.
Израильский удар по Сане - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Минздрав правительства хуситов сообщил о росте числа жертв от атак Израиля
В миреИзраильСШАХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
