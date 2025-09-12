https://ria.ru/20250912/predlozhenie-2041330073.html
Израиль согласился на предложение США по Газе
Израиль согласился на предложение США по Газе - РИА Новости, 12.09.2025
Израиль согласился на предложение США по Газе
Израиль согласился на предложение США о прекращении огня в Газе, ХАМАС, напротив, отказывается, сообщил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T00:08:00+03:00
2025-09-12T00:08:00+03:00
2025-09-12T00:08:00+03:00
в мире
израиль
сша
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:250:410:481_1920x0_80_0_0_86c6969ce0070cbfa198060ac30488d1.jpg
ООН, 12 сен – РИА Новости. Израиль согласился на предложение США о прекращении огня в Газе, ХАМАС, напротив, отказывается, сообщил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. "Израиль согласился на предложение президента (США Дональда - ред.) Трампа о прекращении огня. Мы готовы прекратить боевые действия, но ХАМАС отказывается", – сказал Данон в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250911/izrail-2041327589.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:204:410:512_1920x0_80_0_0_41296ff943a036cff6639d2af347eaf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль согласился на предложение США по Газе
Данон: Израиль согласился на предложение США о прекращении огня в Газе