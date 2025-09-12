https://ria.ru/20250912/predlozhenie-2041330073.html

Израиль согласился на предложение США по Газе

Израиль согласился на предложение США по Газе - РИА Новости, 12.09.2025

Израиль согласился на предложение США по Газе

Израиль согласился на предложение США о прекращении огня в Газе, ХАМАС, напротив, отказывается, сообщил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. РИА Новости, 12.09.2025

ООН, 12 сен – РИА Новости. Израиль согласился на предложение США о прекращении огня в Газе, ХАМАС, напротив, отказывается, сообщил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. "Израиль согласился на предложение президента (США Дональда - ред.) Трампа о прекращении огня. Мы готовы прекратить боевые действия, но ХАМАС отказывается", – сказал Данон в ходе заседания Совбеза ООН.

