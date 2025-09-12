Рейтинг@Mail.ru
После пожара в тамбовской психбольнице возбудили дело о халатности
11:40 12.09.2025
После пожара в тамбовской психбольнице возбудили дело о халатности
После пожара в тамбовской психбольнице возбудили дело о халатности
ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после пожара в психиатрической больнице Тамбова, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону. Пожар в тамбовской психбольнице произошел ночью в пятницу. По данным МЧС по региону, пострадали пять пациентов. "По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ), в рамках которого будет дана правовая оценка полноте мер, принимаемых медицинским учреждением для обеспечения пожарной безопасности", — говорится в публикации..
ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после пожара в психиатрической больнице Тамбова, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону.
Пожар в тамбовской психбольнице произошел ночью в пятницу. По данным МЧС по региону, пострадали пять пациентов.
"По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ), в рамках которого будет дана правовая оценка полноте мер, принимаемых медицинским учреждением для обеспечения пожарной безопасности", — говорится в публикации..
Причиной пожара в психбольнице в Тамбове мог стать окурок
