После пожара в тамбовской психбольнице возбудили дело о халатности
2025-09-12T11:40:00+03:00
ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после пожара в психиатрической больнице Тамбова, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону. Пожар в тамбовской психбольнице произошел ночью в пятницу. По данным МЧС по региону, пострадали пять пациентов. "По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ), в рамках которого будет дана правовая оценка полноте мер, принимаемых медицинским учреждением для обеспечения пожарной безопасности", — говорится в публикации..
