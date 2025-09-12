https://ria.ru/20250912/pozhar-2041384133.html

При пожаре в тамбовской психиатрической больнице пострадали пять человек

Пять пациентов пострадали при пожаре в тамбовской психбольнице, 49 человек эвакуированы из здания персоналом больницы, сообщили в МЧС России по региону. РИА Новости, 12.09.2025

ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Пять пациентов пострадали при пожаре в тамбовской психбольнице, 49 человек эвакуированы из здания персоналом больницы, сообщили в МЧС России по региону.Пожар в тамбовской психбольнице произошел ночью в пятницу. По данным источника РИА Новости, предварительной причиной пожара мог стать поджог."До прибытия пожарных МЧС России персоналом эвакуированы 49 человек. В результате возгорания пострадали 5 человек", — сообщили в МЧС России по Тамбовской области.Пожар площадью 20 квадратных метров был ликвидирован, добавили в МЧС.

