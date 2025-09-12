https://ria.ru/20250912/pozhar-2041369039.html
В тамбовской психиатрической больнице произошел пожар
В тамбовской психиатрической больнице произошел пожар - РИА Новости, 12.09.2025
В тамбовской психиатрической больнице произошел пожар
Пожар произошел в тамбовской психиатрической больнице в ночь на пятницу, есть пострадавшие среди пациентов, сообщили в областной прокуратуре. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:34:00+03:00
2025-09-12T09:34:00+03:00
2025-09-12T09:41:00+03:00
происшествия
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Пожар произошел в тамбовской психиатрической больнице в ночь на пятницу, есть пострадавшие среди пациентов, сообщили в областной прокуратуре."Прокуратура Октябрьского района города Тамбова контролирует установление обстоятельств пожара в лечебном учреждении, в результате которого есть пострадавшие. Ночью в Тамбовской психиатрической клинической больнице произошло возгорание, в результате которого пострадали несколько пациентов", - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
https://ria.ru/20250912/pozhar-2041352634.html
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7f5c76c769a662de4ec940bfc2319d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область
Происшествия, Тамбовская область
В тамбовской психиатрической больнице произошел пожар
В тамбовской психиатрической больнице произошел пожар, есть пострадавшие