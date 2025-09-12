https://ria.ru/20250912/pozhar-2041369039.html

В тамбовской психиатрической больнице произошел пожар

В тамбовской психиатрической больнице произошел пожар

В тамбовской психиатрической больнице произошел пожар

Пожар произошел в тамбовской психиатрической больнице в ночь на пятницу, есть пострадавшие среди пациентов, сообщили в областной прокуратуре. РИА Новости, 12.09.2025

ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Пожар произошел в тамбовской психиатрической больнице в ночь на пятницу, есть пострадавшие среди пациентов, сообщили в областной прокуратуре."Прокуратура Октябрьского района города Тамбова контролирует установление обстоятельств пожара в лечебном учреждении, в результате которого есть пострадавшие. Ночью в Тамбовской психиатрической клинической больнице произошло возгорание, в результате которого пострадали несколько пациентов", - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

