Умер посол в отставке Вадим Разумовский
20:02 12.09.2025
Умер посол в отставке Вадим Разумовский
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Вадим Разумовский, посвятивший более 40 лет дипломатической работе, ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщил в пятницу МИД России. "Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент государств Африки (южнее Сахары) с прискорбием сообщают, что 8 сентября 2025 года после продолжительной тяжелой болезни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Разумовский Вадим Владиленович", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Разумовский поступил на дипломатическую службу в 1980 году. За годы карьеры он занимал различные должности в посольствах СССР и РФ в Мали (1980–1983), Франции (1989–1994), США (1997–2000). Он также трудился в постоянном представительстве России при ЮНЕСКО (2003–2006), посольстве РФ в Ватикане (2012–2015), на посту посла РФ в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне (2019–2023). В ведомстве подчеркнули, что на всех участках работы Разумовский зарекомендовал себя высоким профессионалом, твердо отстаивавшим интересы Родины. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вадима Владиленовича Разумовского. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах", - заключили в сообщении.
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Вадим Разумовский, посвятивший более 40 лет дипломатической работе, ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщил в пятницу МИД России.
"Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент государств Африки (южнее Сахары) с прискорбием сообщают, что 8 сентября 2025 года после продолжительной тяжелой болезни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Разумовский Вадим Владиленович", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Разумовский поступил на дипломатическую службу в 1980 году. За годы карьеры он занимал различные должности в посольствах СССР и РФ в Мали (1980–1983), Франции (1989–1994), США (1997–2000). Он также трудился в постоянном представительстве России при ЮНЕСКО (2003–2006), посольстве РФ в Ватикане (2012–2015), на посту посла РФ в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне (2019–2023).
В ведомстве подчеркнули, что на всех участках работы Разумовский зарекомендовал себя высоким профессионалом, твердо отстаивавшим интересы Родины.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вадима Владиленовича Разумовского. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах", - заключили в сообщении.
 
