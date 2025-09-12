https://ria.ru/20250912/posol-2041527103.html

Российский посол отверг обвинения ФРГ после инцидента с дронами в Польше

Российский посол отверг обвинения ФРГ после инцидента с дронами в Польше - РИА Новости, 12.09.2025

Российский посол отверг обвинения ФРГ после инцидента с дронами в Польше

Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг голословные обвинения Берлина, указав на отсутствие доказательств причастности России к инциденту с дронами в... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T17:59:00+03:00

2025-09-12T17:59:00+03:00

2025-09-12T18:05:00+03:00

в мире

россия

берлин (город)

польша

германия

сергей нечаев (дипломат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883182_0:455:2832:2048_1920x0_80_0_0_3f1cc5fa528cc5e3e7205e073979656a.jpg

БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг голословные обвинения Берлина, указав на отсутствие доказательств причастности России к инциденту с дронами в Польше, говорится в заявлении посольства РФ в ФРГ.В пятницу посол России в Германии был вызван в МИД ФРГ. В российском диппредставительстве уточнили, что в министерстве ему заявили протест в связи с якобы преднамеренным вторжением в ночь со вторника на среду в воздушное пространство Польши российских беспилотных летательных аппаратов."Посол отверг голословные обвинения, указав на отсутствие каких-либо доказательств российской причастности к инциденту. Внимание германских дипломатов было обращено на заявления Минобороны России и МИД России от 10 сентября 2025 года, включая адресованное военному ведомству Польши предложение о проведении консультаций", - говорится в заявлении посольства РФ.

https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html

россия

берлин (город)

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, берлин (город), польша, германия, сергей нечаев (дипломат)