17:59 12.09.2025 (обновлено: 18:05 12.09.2025)
Российский посол отверг обвинения ФРГ после инцидента с дронами в Польше
в мире
россия
берлин (город)
польша
германия
сергей нечаев (дипломат)
БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг голословные обвинения Берлина, указав на отсутствие доказательств причастности России к инциденту с дронами в Польше, говорится в заявлении посольства РФ в ФРГ.В пятницу посол России в Германии был вызван в МИД ФРГ. В российском диппредставительстве уточнили, что в министерстве ему заявили протест в связи с якобы преднамеренным вторжением в ночь со вторника на среду в воздушное пространство Польши российских беспилотных летательных аппаратов."Посол отверг голословные обвинения, указав на отсутствие каких-либо доказательств российской причастности к инциденту. Внимание германских дипломатов было обращено на заявления Минобороны России и МИД России от 10 сентября 2025 года, включая адресованное военному ведомству Польши предложение о проведении консультаций", - говорится в заявлении посольства РФ.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
10 сентября, 14:48
 
