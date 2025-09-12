https://ria.ru/20250912/posol-2041527103.html
Российский посол отверг обвинения ФРГ после инцидента с дронами в Польше
БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг голословные обвинения Берлина, указав на отсутствие доказательств причастности России к инциденту с дронами в Польше, говорится в заявлении посольства РФ в ФРГ.В пятницу посол России в Германии был вызван в МИД ФРГ. В российском диппредставительстве уточнили, что в министерстве ему заявили протест в связи с якобы преднамеренным вторжением в ночь со вторника на среду в воздушное пространство Польши российских беспилотных летательных аппаратов."Посол отверг голословные обвинения, указав на отсутствие каких-либо доказательств российской причастности к инциденту. Внимание германских дипломатов было обращено на заявления Минобороны России и МИД России от 10 сентября 2025 года, включая адресованное военному ведомству Польши предложение о проведении консультаций", - говорится в заявлении посольства РФ.
