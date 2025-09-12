https://ria.ru/20250912/posol-2041523260.html

Ведущий шведского ТВ не дал российскому послу рассказать о ситуации в Буче

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ведущий шведского телевидения SVT не дал послу России в Стокгольме Сергею Беляеву рассказать о ситуации с расследованием событий в Буче, сообщили в пятницу в российском диппредставительстве. По словам посольства, в ходе интервью был затронут вопрос о якобы совершенных российскими военными весной 2022 года в украинском городе Буча убийствах мирных граждан. "Когда посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история - фейк, циничная постановка украинской пропаганды, - а также напомнил, что, несмотря на неоднократные требования России, Секретариатом ООН так и не было проведено расследования по Буче, как не был представлен и список погибших там людей, ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжет", - говорится в комментарии посольства в Telegram-канале. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.

