Рейтинг@Mail.ru
США призвали ЕС и G7 ввести пошлины против Китая и Индии - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 12.09.2025 (обновлено: 17:23 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/poshliny-2041520383.html
США призвали ЕС и G7 ввести пошлины против Китая и Индии
США призвали ЕС и G7 ввести пошлины против Китая и Индии - РИА Новости, 12.09.2025
США призвали ЕС и G7 ввести пошлины против Китая и Индии
Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести "существенные пошлины" против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T17:20:00+03:00
2025-09-12T17:23:00+03:00
в мире
сша
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
g7
китай
индия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести "существенные пошлины" против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти до окончания конфликта на Украине, передает агентство Рейтер."Ранее на этой неделе мы ясно дали понять нашим союзникам в ЕС: если они действительно хотят завершить конфликт, им нужно присоединиться к нам и ввести значимые пошлины, которые будут отменены в день окончания войны. Администрация президента Дональда Трампа готова, и наши партнёры по G7 должны выступить вместе с нами", — заявил представитель минфина в комментарии агентству.По данным Financial Times, Вашингтон предлагает установить тарифы в диапазоне от 50% до 100%. Как уточнил собеседник Рейтера, в рамках этого курса минфин США также созвал встречу министров финансов G7 для обсуждения усилий по урегулированию украинского конфликта.
https://ria.ru/20250912/glavy-2041479265.html
сша
китай
индия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, g7, китай, индия, дональд трамп, министерство финансов сша, украина
В мире, США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, G7, Китай, Индия, Дональд Трамп, Министерство финансов США, Украина
США призвали ЕС и G7 ввести пошлины против Китая и Индии

США предложили ЕС и G7 ввести пошлины против Китая и Индии за покупку нефти у РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести "существенные пошлины" против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти до окончания конфликта на Украине, передает агентство Рейтер.
«
"Ранее на этой неделе мы ясно дали понять нашим союзникам в ЕС: если они действительно хотят завершить конфликт, им нужно присоединиться к нам и ввести значимые пошлины, которые будут отменены в день окончания войны. Администрация президента Дональда Трампа готова, и наши партнёры по G7 должны выступить вместе с нами", — заявил представитель минфина в комментарии агентству.
По данным Financial Times, Вашингтон предлагает установить тарифы в диапазоне от 50% до 100%. Как уточнил собеседник Рейтера, в рамках этого курса минфин США также созвал встречу министров финансов G7 для обсуждения усилий по урегулированию украинского конфликта.
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Министры стран G7 обсудят санкции против Индии и КНР, пишет Bloomberg
Вчера, 14:50
 
В миреСШАЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортG7КитайИндияДональд ТрампМинистерство финансов СШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала