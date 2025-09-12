Рейтинг@Mail.ru
В США отметили важную деталь в заявлениях об инциденте в Польше - РИА Новости, 12.09.2025
22:42 12.09.2025
В США отметили важную деталь в заявлениях об инциденте в Польше
В США отметили важную деталь в заявлениях об инциденте в Польше - РИА Новости, 12.09.2025
В США отметили важную деталь в заявлениях об инциденте в Польше
Европа и Украина продолжают раздувать шумиху вокруг инцидента с дронами в Польше, в то время как США реагируют на него спокойно, обратил внимание американский... РИА Новости, 12.09.2025
в мире
польша
россия
украина
марк слебода
дональд туск
радослав сикорский
нато
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европа и Украина продолжают раздувать шумиху вокруг инцидента с дронами в Польше, в то время как США реагируют на него спокойно, обратил внимание американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube."Посреди всего этого — шумихи, переполоха, громких заголовков, возмущения — НАТО по-тихому официально опубликовала ответ — они не считают это нападением на Польшу. То есть все остальное — просто шум, верно? Так было заявлено. И заметьте, реакция правительства США, по сути, нулевая. Они вообще на это не реагируют", — подчеркнул он.Эксперт также указал на несостыковки в заявлениях европейских и украинских лидеров об инциденте с беспилотниками в Польше и информации, публикуемой ими же. Он отметил, что дроны, которые Варшава хочет выдать за БПЛА российского происхождения, выглядят нетронутыми, хотя утверждается, что они были "сбиты польской ПВО".В четверг польские СМИ после заявлений властей о 16 сбитых над страной дронах в основном показали фотографии лежащих на земле целых БПЛА без боевых частей. Польские военные утверждали, что в ночь со вторника на среду для нейтрализации дронов применяли самолеты и вертолеты, а также наземные средства ПВО. При этом на фотографиях, которые распространяются в интернете, практически не видно, чтобы дроны были повреждены. Также не видно, чтобы какой-либо из них нес вооружение.На различных сайтах можно насчитать пять-шесть изображений дронов. На одном из них носовая часть дрона целая, на других видно, что ее отделили. Ряд СМИ используют для иллюстрирования материалов по теме в основном фотографии оцеплений или поисковых групп, сделанные издалека. На таких снимках ни дронов, ни мест их падения не видно в принципе.В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не предоставили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.В пятницу министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что дроны входили в воздушное пространство Польши в том числе с территории Украины, однако продолжил обвинять в происходящем Россию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Москву в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
польша
россия
украина
сша
в мире, польша, россия, украина, марк слебода, дональд туск, радослав сикорский, нато, евросоюз, сша
В мире, Польша, Россия, Украина, Марк Слебода, Дональд Туск, Радослав Сикорский, НАТО, Евросоюз, США
В США отметили важную деталь в заявлениях об инциденте в Польше

Слебода назвал шумиху вокруг инцидента с дронами в Польше фарсом

Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европа и Украина продолжают раздувать шумиху вокруг инцидента с дронами в Польше, в то время как США реагируют на него спокойно, обратил внимание американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube.
"Посреди всего этого — шумихи, переполоха, громких заголовков, возмущения — НАТО по-тихому официально опубликовала ответ — они не считают это нападением на Польшу. То есть все остальное — просто шум, верно? Так было заявлено. И заметьте, реакция правительства США, по сути, нулевая. Они вообще на это не реагируют", — подчеркнул он.
МИД Украины анонсировал прибытие польских военных
Вчера, 20:00
Вчера, 20:00
Эксперт также указал на несостыковки в заявлениях европейских и украинских лидеров об инциденте с беспилотниками в Польше и информации, публикуемой ими же. Он отметил, что дроны, которые Варшава хочет выдать за БПЛА российского происхождения, выглядят нетронутыми, хотя утверждается, что они были "сбиты польской ПВО".
В четверг польские СМИ после заявлений властей о 16 сбитых над страной дронах в основном показали фотографии лежащих на земле целых БПЛА без боевых частей. Польские военные утверждали, что в ночь со вторника на среду для нейтрализации дронов применяли самолеты и вертолеты, а также наземные средства ПВО. При этом на фотографиях, которые распространяются в интернете, практически не видно, чтобы дроны были повреждены. Также не видно, чтобы какой-либо из них нес вооружение.
На различных сайтах можно насчитать пять-шесть изображений дронов. На одном из них носовая часть дрона целая, на других видно, что ее отделили. Ряд СМИ используют для иллюстрирования материалов по теме в основном фотографии оцеплений или поисковых групп, сделанные издалека. На таких снимках ни дронов, ни мест их падения не видно в принципе.
"Русский с палкой". Журналист высмеял ЕС из-за инцидента в Польше
Вчера, 18:55
Вчера, 18:55
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не предоставили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
В пятницу министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что дроны входили в воздушное пространство Польши в том числе с территории Украины, однако продолжил обвинять в происходящем Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Москву в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России
Вчера, 15:01
Вчера, 15:01
 
В миреПольшаРоссияУкраинаМарк СлебодаДональд ТускРадослав СикорскийНАТОЕвросоюзСША
 
 
