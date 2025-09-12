https://ria.ru/20250912/polsha-2041573968.html
Сейм Польши принял закон, лишающий неработающих украинцев соцвыплат
2025-09-12T22:39:00+03:00
2025-09-12T22:39:00+03:00
2025-09-12T23:00:00+03:00
ВАРШАВА, 12 сен — РИА Новости. Сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат, сообщила канцелярия парламента. "Сейм принял закон о социальных выплатах для иностранцев. Он предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше", — говорится в материале. Ранее президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" — выплаты в размере 800 злотых на каждого ребенка. После этого правительство внесло в сейм новый проект закона. Несмотря на то что в тексте закона говорится об "иностранцах", изменения затронут только украинцев, так как остальные иностранные граждане и так не имели доступа к социальным выплатам и пособиям, если у них не было легальной работы и они не платили налоги и другие отчисления со своих зарплат. Документ также продлевает легальность пребывания в Польше беженцев с Украины до конца марта.
