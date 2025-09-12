https://ria.ru/20250912/polsha-2041566957.html

Посольство России оценило решение Франции направить истребители в Польшу

Посольство России оценило решение Франции направить истребители в Польшу - РИА Новости, 12.09.2025

Посольство России оценило решение Франции направить истребители в Польшу

Решение Франции направить в Польшу истребители после инцидента с БПЛА вызывает обеспокоенность, оно не будет способствовать снижению напряженности в регионе,... РИА Новости, 12.09.2025

ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Решение Франции направить в Польшу истребители после инцидента с БПЛА вызывает обеспокоенность, оно не будет способствовать снижению напряженности в регионе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке трех истребителей Rafale для защиты воздушного пространства Польши. "Особую обеспокоенность вызывает решение официального Парижа направить в Польшу французские боевые самолеты, что отнюдь не будет способствовать мирному урегулированию украинского конфликта и снижению напряженности в регионе", - заявили в дипмиссии.

