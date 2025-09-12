Рейтинг@Mail.ru
21:24 12.09.2025
Посольство России оценило решение Франции направить истребители в Польшу
Посольство России оценило решение Франции направить истребители в Польшу
ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Решение Франции направить в Польшу истребители после инцидента с БПЛА вызывает обеспокоенность, оно не будет способствовать снижению напряженности в регионе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке трех истребителей Rafale для защиты воздушного пространства Польши. "Особую обеспокоенность вызывает решение официального Парижа направить в Польшу французские боевые самолеты, что отнюдь не будет способствовать мирному урегулированию украинского конфликта и снижению напряженности в регионе", - заявили в дипмиссии.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Решение Франции направить в Польшу истребители после инцидента с БПЛА вызывает обеспокоенность, оно не будет способствовать снижению напряженности в регионе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке трех истребителей Rafale для защиты воздушного пространства Польши.
"Особую обеспокоенность вызывает решение официального Парижа направить в Польшу французские боевые самолеты, что отнюдь не будет способствовать мирному урегулированию украинского конфликта и снижению напряженности в регионе", - заявили в дипмиссии.
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Посол Мешков отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Польше
Вчера, 21:17
 
