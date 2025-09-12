Рейтинг@Mail.ru
14:08 12.09.2025
Страны Прибалтики не приняли приглашение наблюдать за учениями в Белоруссии
в мире
польша
литва
латвия
александр вольфович
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Польша, Литва и Латвия не приняли приглашение наблюдать за ходом учений "Запад-2025", сообщил государственный секретарь совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович. Его комментарий в связи с началом учений распространила пресс-служба белорусского минобороны. "Военным ведомством проведена большая работа в соответствии с международными требованиями и нормами о доведении и прозрачности этих учений до наших западных партнеров… К сожалению, наше приглашение наблюдать за ходом проведения учений не принято ни польской, ни литовской, ни латвийской сторонами. Это им не надо. Почему? Потому что сегодня руководство Польши, руководство стран Прибалтики прекрасно осознаёт и знает, что это учение, да и как все то, что делается на территории Республики Беларусь, не представляет никакой им угрозы", - заявил Вольфович.
в мире, польша, литва, латвия, александр вольфович
В мире, Польша, Литва, Латвия, Александр Вольфович
Страны Прибалтики не приняли приглашение наблюдать за учениями в Белоруссии

Польша, Литва и Латвия не приняли приглашение наблюдать за учениями «Запад-2025»

Флаг Белоруссии
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Польша, Литва и Латвия не приняли приглашение наблюдать за ходом учений "Запад-2025", сообщил государственный секретарь совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.
Его комментарий в связи с началом учений распространила пресс-служба белорусского минобороны.
"Военным ведомством проведена большая работа в соответствии с международными требованиями и нормами о доведении и прозрачности этих учений до наших западных партнеров… К сожалению, наше приглашение наблюдать за ходом проведения учений не принято ни польской, ни литовской, ни латвийской сторонами. Это им не надо. Почему? Потому что сегодня руководство Польши, руководство стран Прибалтики прекрасно осознаёт и знает, что это учение, да и как все то, что делается на территории Республики Беларусь, не представляет никакой им угрозы", - заявил Вольфович.
В миреПольшаЛитваЛатвияАлександр Вольфович
 
 
