Более миллиона россиян проголосовали через платформу ДЭГ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более миллиона россиян уже приняли участие в ДЭГ в единый день голосования, сообщило Минцифры в Telegram-канале. "Дистанционное электронное голосование сегодня стартовало в 22 регионах. На 13:30 мск на федеральной платформе проголосовали уже более одного миллиона человек. Это более 60 процентов избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ", — говорится в посте.В список регионов, лидирующих по явке, вошли:"Завтра к голосованию присоединятся еще два региона — Курганская область и Северная Осетия — Алания", — добавили в Минцифры. Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.

