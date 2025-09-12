https://ria.ru/20250912/platforma-2041458200.html
Более миллиона россиян проголосовали через платформу ДЭГ
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более миллиона россиян уже приняли участие в ДЭГ в единый день голосования, сообщило Минцифры в Telegram-канале. "Дистанционное электронное голосование сегодня стартовало в 22 регионах. На 13:30 мск на федеральной платформе проголосовали уже более одного миллиона человек. Это более 60 процентов избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ", — говорится в посте.В список регионов, лидирующих по явке, вошли:"Завтра к голосованию присоединятся еще два региона — Курганская область и Северная Осетия — Алания", — добавили в Минцифры. Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Более миллиона россиян уже приняли участие в ДЭГ
в единый день голосования, сообщило Минцифры в Telegram-канале
.
"Дистанционное электронное голосование сегодня стартовало в 22 регионах. На 13:30 мск на федеральной платформе проголосовали уже более одного миллиона человек. Это более 60 процентов избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ", — говорится в посте.
Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии.
1 из 5
Мужчина голосует на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском Дворце культуры в Биробиджане.
2 из 5
Люди голосуют на избирательном участке № 41 на выборах губернатора Камчатского края в Петропавловске-Камчатском.
3 из 5
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов проголосовал на досрочных выборах губернатора Курской области.
4 из 5
Люди голосуют на выборах глав регионов через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве.
5 из 5
В список регионов, лидирующих по явке, вошли:
- Магаданская область — 77%;
- Смоленская — 72%;
- Свердловская — 71%;
- Костромская — 68%;
- Белгородская, Липецкая, Самарская, Томская области — 65%.
"Завтра к голосованию присоединятся еще два региона — Курганская область
и Северная Осетия — Алания", — добавили в Минцифры.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.
Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.
В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.