https://ria.ru/20250912/pivo-2041349070.html

Армения нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз

Армения нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз - РИА Новости, 12.09.2025

Армения нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз

Армения в первом полугодии текущего года нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T06:26:00+03:00

2025-09-12T06:26:00+03:00

2025-09-12T06:26:00+03:00

экономика

армения

россия

германия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899418096_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_4c872544e6a6f80208fb356afc9e6032.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Армения в первом полугодии текущего года нарастила экспорт пива в Россию почти в девять раз, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. Так, если в прошлом году за первые шесть месяцев российские компании приобрели у Армении пива лишь на 576,3 тысячи долларов, то в этом году за аналогичный период закупки подскочили уже до 5,15 миллиона долларов. Армянский экспорт активно рос все первое полугодие: если еще в январе Россия купила у этой страны пива лишь на 188 тысяч долларов, то в июне этот показатель достиг уже 1,7 миллиона долларов. Сама Армения при этом закупает значительные объемы пива за рубежом - в этом году стоимость импорта подскочила в 1,7 раза, до 7,2 миллиона долларов. Основным поставщиком остается Россия, при этом отгрузки российского пива выросли на более скромные 18%. Главными бенефициарами роста спроса Армении на иностранное пиво стали страны Евросоюза. Например, Германия нарастила продажи на грузинский рынок в 2,3 раза, до 1,5 миллиона долларов, Чехия - в 2,5 раза, до 700 тысяч долларов, Бельгия - вдвое, до 267 тысяч, а Ирландия - более чем в пять раз, до 279 тысяч.

https://ria.ru/20250907/laos-2040254006.html

армения

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, армения, россия, германия, оон