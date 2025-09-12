https://ria.ru/20250912/peskov-2041436508.html

Нельзя ожидать молниеносных результатов в вопросе по Украине, заявил Песков

Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Здесь, безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты. И здесь я хочу напомнить вам, наверное, слова президента (США Дональда - ред.) Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что это удастся все урегулировать в один момент, но потом понял, что для этого необходимо больше времени", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не зашел ли переговорный процесс в тупик.

