12.09.2025

Нельзя ожидать молниеносных результатов в вопросе по Украине, заявил Песков
13:15 12.09.2025
Нельзя ожидать молниеносных результатов в вопросе по Украине, заявил Песков
Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Здесь, безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты. И здесь я хочу напомнить вам, наверное, слова президента (США Дональда - ред.) Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что это удастся все урегулировать в один момент, но потом понял, что для этого необходимо больше времени", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не зашел ли переговорный процесс в тупик.
Новости
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь, безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты. И здесь я хочу напомнить вам, наверное, слова президента (США Дональда - ред.) Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что это удастся все урегулировать в один момент, но потом понял, что для этого необходимо больше времени", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не зашел ли переговорный процесс в тупик.
Массовые гулянья в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего
Вчера, 08:00
 
Заголовок открываемого материала