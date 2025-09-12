https://ria.ru/20250912/peskov-2041436010.html

Песков заявил о паузе в контактах переговорных групп России и Украины

Песков заявил о паузе в контактах переговорных групп России и Украины - РИА Новости, 12.09.2025

Песков заявил о паузе в контактах переговорных групп России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T13:12:00+03:00

2025-09-12T13:12:00+03:00

2025-09-12T13:14:00+03:00

в мире

россия

украина

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. "Пока, наверное, скорее можно говорить о паузе", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250912/zaharova-2041431971.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дмитрий песков