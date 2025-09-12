Европейцы мешают урегулированию украинского кризиса, заявили в Кремле

https://ria.ru/20250912/peskov-2041435757.html

Европейцы мешают процессу урегулирования украинского кризиса, это ни для кого не секрет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейцы мешают процессу урегулирования украинского кризиса, это ни для кого не секрет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что европейцы мешают, это действительно так, это ни для кого не секрет", - сказал Песков журналистам.

