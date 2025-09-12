https://ria.ru/20250912/peregovory-2041497521.html

Трамп отметил, что Зеленский нехотя пошел на переговоры об урегулировании

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не слишком быстро показал готовность к переговорам по украинскому урегулированию. РИА Новости, 12.09.2025

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не слишком быстро показал готовность к переговорам по украинскому урегулированию."Теперь да, но он (Зеленский - ред.) не был готов к переговорам так быстро", - сказал Трамп в интервью Fox News."Для танго нужны двое. Удивительно, когда (президент РФ Владимир - ред.) Путин хочет это сделать, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом", - сказал Трамп.

