Трамп отметил, что Зеленский нехотя пошел на переговоры об урегулировании
15:49 12.09.2025 (обновлено: 15:50 12.09.2025)
Трамп отметил, что Зеленский нехотя пошел на переговоры об урегулировании
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не слишком быстро показал готовность к переговорам по украинскому урегулированию. РИА Новости, 12.09.2025
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не слишком быстро показал готовность к переговорам по украинскому урегулированию."Теперь да, но он (Зеленский - ред.) не был готов к переговорам так быстро", - сказал Трамп в интервью Fox News."Для танго нужны двое. Удивительно, когда (президент РФ Владимир - ред.) Путин хочет это сделать, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом", - сказал Трамп.
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не слишком быстро показал готовность к переговорам по украинскому урегулированию.
"Теперь да, но он (Зеленский - ред.) не был готов к переговорам так быстро", - сказал Трамп в интервью Fox News.
"Для танго нужны двое. Удивительно, когда (президент РФ Владимир - ред.) Путин хочет это сделать, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Трамп заявил, что разочарован темпом украинского урегулирования
Вчера, 15:44
 
