ЕС убедил Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров, пишет Politico
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейские лидеры убедили президента США Дональда Трампа в необходимости оказания давления на Россию в рамках переговорного процесса по Украине, однако в ЕС ожидают напряженных дискуссий с Вашингтоном относительно способов оказания давления, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Коалиция европейских лидеров убедила... Трампа в том, что Россию... нужно заставить сесть за стол переговоров", - говорится в публикации.
Однако, отмечает издание, администрация американского лидера для оказания давления предпочитает использовать пошлины, в то время как Евросоюз настаивает на введении санкций.
По словам одного из дипломатов ЕС, он ожидает "ожесточенной дискуссии" с Вашингтоном относительно способов давления на Москву.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.