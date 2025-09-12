Рейтинг@Mail.ru
12.09.2025

ЕС убедил Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров, пишет Politico
15:15 12.09.2025
ЕС убедил Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров, пишет Politico
Европейские лидеры убедили президента США Дональда Трампа в необходимости оказания давления на Россию в рамках переговорного процесса по Украине, однако в ЕС...
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейские лидеры убедили президента США Дональда Трампа в необходимости оказания давления на Россию в рамках переговорного процесса по Украине, однако в ЕС ожидают напряженных дискуссий с Вашингтоном относительно способов оказания давления, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. Ранее газета Financial Times сообщала, что президент США попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. "Коалиция европейских лидеров убедила... Трампа в том, что Россию... нужно заставить сесть за стол переговоров", - говорится в публикации. Однако, отмечает издание, администрация американского лидера для оказания давления предпочитает использовать пошлины, в то время как Евросоюз настаивает на введении санкций. По словам одного из дипломатов ЕС, он ожидает "ожесточенной дискуссии" с Вашингтоном относительно способов давления на Москву. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейские лидеры убедили президента США Дональда Трампа в необходимости оказания давления на Россию в рамках переговорного процесса по Украине, однако в ЕС ожидают напряженных дискуссий с Вашингтоном относительно способов оказания давления, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Деконструкция Европы
10 сентября, 08:00
Ранее газета Financial Times сообщала, что президент США попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию.
«
"Коалиция европейских лидеров убедила... Трампа в том, что Россию... нужно заставить сесть за стол переговоров", - говорится в публикации.
Однако, отмечает издание, администрация американского лидера для оказания давления предпочитает использовать пошлины, в то время как Евросоюз настаивает на введении санкций.
По словам одного из дипломатов ЕС, он ожидает "ожесточенной дискуссии" с Вашингтоном относительно способов давления на Москву.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Первые ласточки. Трамп отправил Европе сигнал из Минска
Вчера, 08:00
 
