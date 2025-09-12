https://ria.ru/20250912/pamfilova-2041386404.html

ЦИК пристально следит за голосованием на выборах, заявила Памфилова

ЦИК пристально следит за голосованием на выборах, заявила Памфилова - РИА Новости, 12.09.2025

ЦИК пристально следит за голосованием на выборах, заявила Памфилова

Голосование на выборах глав регионов началось, ЦИК пристально следит за этим процессом, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Голосование на выборах глав регионов началось, ЦИК пристально следит за этим процессом, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова."Голосование началось. Мы пристально следим за процессом, и в чем будем вас ежедневно и даже несколько раз в день информировать", - сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

россия

