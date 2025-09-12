Рейтинг@Mail.ru
10:25 12.09.2025 (обновлено: 10:44 12.09.2025)
россия
республика коми
севастополь
элла памфилова
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила надежду, что выборы в ЕДГ-2025 пройдут достойно, как ждут и требуют избиратели. "Очень хочу надеяться, хочу пожелать, что наша очередная, очень важная избирательная кампания пройдет так, как должно, достойно, так, как это ждут от нас и требуют избиратели и все участники избирательного процесса", - сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила надежду, что выборы в ЕДГ-2025 пройдут достойно, как ждут и требуют избиратели.
"Очень хочу надеяться, хочу пожелать, что наша очередная, очень важная избирательная кампания пройдет так, как должно, достойно, так, как это ждут от нас и требуют избиратели и все участники избирательного процесса", - сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
