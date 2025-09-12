https://ria.ru/20250912/otvetstvennost-2041418802.html
ЕС несет ответственность за украинские преступления, заявила Захарова
2025-09-12T12:24:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
евросоюз
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Евросоюз несет ответственность за все преступления неонацистов киевского режима, которых поддерживает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Евросоюз и его отдельные страны-члены, открыто помогая и поддерживая киевский режим на деньги своих налогоплательщиков, уже давно де-факто стали стороной конфликта, значит превратились в соучастников террора украинских неонацистов против мирного населения, и, соответственно, они несут ответственность за все эти преступления", - сказала она в ходе брифинга.
россия
