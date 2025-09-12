Рейтинг@Mail.ru
ЕС несет ответственность за украинские преступления, заявила Захарова - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/otvetstvennost-2041418802.html
ЕС несет ответственность за украинские преступления, заявила Захарова
ЕС несет ответственность за украинские преступления, заявила Захарова - РИА Новости, 12.09.2025
ЕС несет ответственность за украинские преступления, заявила Захарова
Евросоюз несет ответственность за все преступления неонацистов киевского режима, которых поддерживает, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:24:00+03:00
2025-09-12T12:24:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Евросоюз несет ответственность за все преступления неонацистов киевского режима, которых поддерживает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Евросоюз и его отдельные страны-члены, открыто помогая и поддерживая киевский режим на деньги своих налогоплательщиков, уже давно де-факто стали стороной конфликта, значит превратились в соучастников террора украинских неонацистов против мирного населения, и, соответственно, они несут ответственность за все эти преступления", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
ЕС несет ответственность за украинские преступления, заявила Захарова

Захарова: ЕС несет ответственность за преступления неонацистов на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Евросоюз несет ответственность за все преступления неонацистов киевского режима, которых поддерживает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Евросоюз и его отдельные страны-члены, открыто помогая и поддерживая киевский режим на деньги своих налогоплательщиков, уже давно де-факто стали стороной конфликта, значит превратились в соучастников террора украинских неонацистов против мирного населения, и, соответственно, они несут ответственность за все эти преступления", - сказала она в ходе брифинга.
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ
9 апреля, 16:02
 
В миреРоссияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала