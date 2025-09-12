https://ria.ru/20250912/osen-2041362166.html
Осень в Москве стала самой засушливой за полтора века
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Осень 2025 года в Москве стала самой засушливой в городе за полтора века, последний дождь прошел в конце августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Такого засушливого начала осени в Москве не было полтора века. За 146 лет регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1 января 1879 года, в Москве никогда не было такого, чтобы за первую половину сентября в городе ни выпало ни капли дождя. Последний раз осадки в столице прошли в конце лета - две недели назад", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что бабье лето, а вместе с ним и период засушливой погоды продолжатся до 17 сентября, после чего начнутся дожди. "А значит сентябрь 2025 года поставит исторический рекорд", - добавил Тишковец.
