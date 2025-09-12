Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Дания может совершить самую дорогую закупку вооружений в своей истории - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/oruzhie-2041343953.html
СМИ: Дания может совершить самую дорогую закупку вооружений в своей истории
СМИ: Дания может совершить самую дорогую закупку вооружений в своей истории - РИА Новости, 12.09.2025
СМИ: Дания может совершить самую дорогую закупку вооружений в своей истории
Вооруженные силы Дании порекомендовали властям страны приобрести восемь наземных систем противовоздушной обороны на общую сумму 8,3 миллиарда долларов, что... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T04:27:00+03:00
2025-09-12T04:27:00+03:00
в мире
дания
россия
копенгаген
нато
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847787689_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_14c33dfad13210ac5a1a7a5d6ee0a9f9.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Дании порекомендовали властям страны приобрести восемь наземных систем противовоздушной обороны на общую сумму 8,3 миллиарда долларов, что может стать самой крупной закупкой вооружений в истории страны, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на источники. "По данным TV2, рекомендации вооруженных сил состоят в том, что Дании следует иметь в распоряжении в общей сложности восемь систем ПВО на общую сумму примерно 53 миллиарда крон (8,3 миллиарда долларов - ред.). Если политики это поддержат, то это будет свидетельствовать о крупнейшей закупке вооружения в истории Дании", - говорится в материале телеканала. По информации TV2, речь идет о вооружении от европейских производителей. Как сообщается, вместо изначально планируемых двух систем ПВО средней дальности и одной большой дальности теперь датские ВС предлагают приобрести две системы большой дальности и шесть средней. Телерадиокомпания DR добавляет, что в качестве поставщика рассматривается франко-итальянская компания Eurosam. В качестве причин изменений в планах TV2 называет повышение требований НАТО к странам-членам альянса. Отмечается, что нынешний рекорд самого дорогостоящего вооружения в истории Дании принадлежит покупке истребителей F-35, которые обошлись примерно в 20 миллиардов крон, или 3,1 миллиарда долларов. Как сообщает TV2, датские политики должны были обсудить это предложение в четверг вечером. Согласно пресс-релизу минобороны страны, в пятницу глава ведомства Троэльс Лунд Поульсен планирует выступить с заявлением о приобретении новых наземных систем ПВО. Датское минобороны 10 июня сообщило, что Копенгаген закупит три наземных системы ПВО на общую сумму более 917 миллионов долларов, они будут готовы к работе не позднее 2026 года. Закупки будут производиться через немецкую Diehl Defence, французскую MBDA France и норвежскую Kongsberg. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250907/nato-2040214705.html
https://ria.ru/20250905/ukraina-2040036630.html
дания
россия
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847787689_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_131135b98d7bb3a1880b9dc53c3317db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, россия, копенгаген, нато, f-35
В мире, Дания, Россия, Копенгаген, НАТО, F-35
СМИ: Дания может совершить самую дорогую закупку вооружений в своей истории

TV2: Дания может потратить $8,3 млрд на самую дорогую закупку вооружений

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСолдаты НАТО
Солдаты НАТО - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Солдаты НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Дании порекомендовали властям страны приобрести восемь наземных систем противовоздушной обороны на общую сумму 8,3 миллиарда долларов, что может стать самой крупной закупкой вооружений в истории страны, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на источники.
"По данным TV2, рекомендации вооруженных сил состоят в том, что Дании следует иметь в распоряжении в общей сложности восемь систем ПВО на общую сумму примерно 53 миллиарда крон (8,3 миллиарда долларов - ред.). Если политики это поддержат, то это будет свидетельствовать о крупнейшей закупке вооружения в истории Дании", - говорится в материале телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России
7 сентября, 08:00
По информации TV2, речь идет о вооружении от европейских производителей. Как сообщается, вместо изначально планируемых двух систем ПВО средней дальности и одной большой дальности теперь датские ВС предлагают приобрести две системы большой дальности и шесть средней. Телерадиокомпания DR добавляет, что в качестве поставщика рассматривается франко-итальянская компания Eurosam.
В качестве причин изменений в планах TV2 называет повышение требований НАТО к странам-членам альянса. Отмечается, что нынешний рекорд самого дорогостоящего вооружения в истории Дании принадлежит покупке истребителей F-35, которые обошлись примерно в 20 миллиардов крон, или 3,1 миллиарда долларов.
Как сообщает TV2, датские политики должны были обсудить это предложение в четверг вечером. Согласно пресс-релизу минобороны страны, в пятницу глава ведомства Троэльс Лунд Поульсен планирует выступить с заявлением о приобретении новых наземных систем ПВО.
Датское минобороны 10 июня сообщило, что Копенгаген закупит три наземных системы ПВО на общую сумму более 917 миллионов долларов, они будут готовы к работе не позднее 2026 года. Закупки будут производиться через немецкую Diehl Defence, французскую MBDA France и норвежскую Kongsberg.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Эксперт прокомментировал слова Путина о войсках НАТО на Украине
5 сентября, 16:02
 
В миреДанияРоссияКопенгагенНАТОF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала