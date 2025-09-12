https://ria.ru/20250912/oruzhie-2041343953.html

СМИ: Дания может совершить самую дорогую закупку вооружений в своей истории

2025-09-12T04:27:00+03:00

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Дании порекомендовали властям страны приобрести восемь наземных систем противовоздушной обороны на общую сумму 8,3 миллиарда долларов, что может стать самой крупной закупкой вооружений в истории страны, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на источники. "По данным TV2, рекомендации вооруженных сил состоят в том, что Дании следует иметь в распоряжении в общей сложности восемь систем ПВО на общую сумму примерно 53 миллиарда крон (8,3 миллиарда долларов - ред.). Если политики это поддержат, то это будет свидетельствовать о крупнейшей закупке вооружения в истории Дании", - говорится в материале телеканала. По информации TV2, речь идет о вооружении от европейских производителей. Как сообщается, вместо изначально планируемых двух систем ПВО средней дальности и одной большой дальности теперь датские ВС предлагают приобрести две системы большой дальности и шесть средней. Телерадиокомпания DR добавляет, что в качестве поставщика рассматривается франко-итальянская компания Eurosam. В качестве причин изменений в планах TV2 называет повышение требований НАТО к странам-членам альянса. Отмечается, что нынешний рекорд самого дорогостоящего вооружения в истории Дании принадлежит покупке истребителей F-35, которые обошлись примерно в 20 миллиардов крон, или 3,1 миллиарда долларов. Как сообщает TV2, датские политики должны были обсудить это предложение в четверг вечером. Согласно пресс-релизу минобороны страны, в пятницу глава ведомства Троэльс Лунд Поульсен планирует выступить с заявлением о приобретении новых наземных систем ПВО. Датское минобороны 10 июня сообщило, что Копенгаген закупит три наземных системы ПВО на общую сумму более 917 миллионов долларов, они будут готовы к работе не позднее 2026 года. Закупки будут производиться через немецкую Diehl Defence, французскую MBDA France и норвежскую Kongsberg. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

