Орбан высказался о ходе переговоров России и США - РИА Новости, 12.09.2025
09:14 12.09.2025
Орбан высказался о ходе переговоров России и США
в мире
украина
венгрия
россия
виктор орбан
БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры РФ и США продвигаются быстро и со значительным прогрессом, но Украина - не главная их тема. "Пока мы сосредоточены на... (конфликте на Украине - ред.), и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, "большие парни", которые ведут переговоры, ведут их не только об этом. Я думаю, они добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его мнению, в вопросе урегулирования конфликта на Украине "прогресс движется медленно", однако по всем остальным вопросам "закулисные переговоры идут хорошо и быстро продвигаются вперед".
украина
венгрия
россия
в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры РФ и США продвигаются быстро и со значительным прогрессом, но Украина - не главная их тема.
"Пока мы сосредоточены на... (конфликте на Украине - ред.), и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, "большие парни", которые ведут переговоры, ведут их не только об этом. Я думаю, они добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его мнению, в вопросе урегулирования конфликта на Украине "прогресс движется медленно", однако по всем остальным вопросам "закулисные переговоры идут хорошо и быстро продвигаются вперед".
В миреУкраинаВенгрияРоссияВиктор Орбан
 
 
Заголовок открываемого материала