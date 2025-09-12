Орбан высказался о ходе переговоров России и США

https://ria.ru/20250912/orban-2041364160.html

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры РФ и США продвигаются быстро и со значительным прогрессом, но Украина - не главная их тема. РИА Новости, 12.09.2025

БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры РФ и США продвигаются быстро и со значительным прогрессом, но Украина - не главная их тема. "Пока мы сосредоточены на... (конфликте на Украине - ред.), и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, "большие парни", которые ведут переговоры, ведут их не только об этом. Я думаю, они добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его мнению, в вопросе урегулирования конфликта на Украине "прогресс движется медленно", однако по всем остальным вопросам "закулисные переговоры идут хорошо и быстро продвигаются вперед".

