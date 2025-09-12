https://ria.ru/20250912/orban-2041364160.html
Орбан высказался о ходе переговоров России и США
Орбан высказался о ходе переговоров России и США - РИА Новости, 12.09.2025
Орбан высказался о ходе переговоров России и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры РФ и США продвигаются быстро и со значительным прогрессом, но Украина - не главная их тема. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:14:00+03:00
2025-09-12T09:14:00+03:00
2025-09-12T09:14:00+03:00
в мире
украина
венгрия
россия
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры РФ и США продвигаются быстро и со значительным прогрессом, но Украина - не главная их тема. "Пока мы сосредоточены на... (конфликте на Украине - ред.), и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, "большие парни", которые ведут переговоры, ведут их не только об этом. Я думаю, они добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его мнению, в вопросе урегулирования конфликта на Украине "прогресс движется медленно", однако по всем остальным вопросам "закулисные переговоры идут хорошо и быстро продвигаются вперед".
https://ria.ru/20250910/orban-2041059667.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан
Орбан высказался о ходе переговоров России и США
Орбан: переговоры РФ и США идут быстро, но не сосредоточены на Украине