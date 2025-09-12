https://ria.ru/20250912/opasnost-2041337679.html

В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА

В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.09.2025

В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T02:28:00+03:00

2025-09-12T02:28:00+03:00

2025-09-12T02:28:00+03:00

рязанская область

россия

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

опасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_cd9096c718b8f1f19dcd9606a001abce.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041336878.html

рязанская область

россия

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, россия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), опасность