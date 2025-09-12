https://ria.ru/20250912/opasnost-2041337679.html
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T02:28:00+03:00
2025-09-12T02:28:00+03:00
2025-09-12T02:28:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041336878.html
Рязанская область, Россия, Рязань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), опасность
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
