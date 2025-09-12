https://ria.ru/20250912/opasnost-2041336738.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
