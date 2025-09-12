https://ria.ru/20250912/oon-2041520180.html

Постпредство России при ООН высказалось о санкциях Запада

Постпредство России при ООН высказалось о санкциях Запада - РИА Новости, 12.09.2025

Постпредство России при ООН высказалось о санкциях Запада

12.09.2025

ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Широкомасштабное и бесконтрольное применение санкций Западом нарушает принципы ООН и мешает суверенному развитию стран, заявил старший советник постоянного представительства РФ при ООН по правам человека и гуманитарным вопросам Евгений Устинов на выступлении в рамках 60-й сессии Совета ООН по правам человека. "Широкомасштабное бесконтрольное использование западными государствами односторонних принудительных мер для решения собственных политических задач и достижения экономических выгод сегодня превращается в глобальный вызов для суверенного развития государств и процветания их граждан", - заявил он в ходе тематической дискуссии по проблематике односторонних принудительных мер. Устинов добавил, что постпредство РФ в ООН обеспокоено растущим применением вторичных санкций, вплоть до уголовной ответственности за обход санкций в третьих странах.По словам Устинова, "подобные ограничительные действия со стороны Запада противоречат основополагающим документам ООН в области прав человека"."В практику межгосударственных отношений вводится принцип коллективной ответственности жителей государств и отдельных регионов за стремление к использованию базовых прав и свобод, в первую очередь, права народов на самоопределение", - сказал он.Устинов добавил, что постпредство РФ в ООН обеспокоено растущим применением вторичных санкций, вплоть до уголовной ответственности за обход санкций в третьих странах. По его словам, на Западе растет "криминализация" обхода санкций на законодательном уровне."Вокруг отдельных стран, включая граждан, искусственно создается атмосфера токсичности, что не может не сказываться негативно на обеспечении их базовых прав и свобод… Подобная практика применения односторонних принудительных мер обнажает истинное лицо западных так называемых "поборников" прав человека, их лицемерие и беспринципность, и требует категорического осуждения со стороны международного сообщества", - подчеркнул он.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции. Позже газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других стран за приобретение российских нефти и газа.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

