Япония расширила экспортные ограничения против России и Белоруссии
05:49 12.09.2025
Япония расширила экспортные ограничения против России и Белоруссии
Япония расширила экспортные ограничения против России и Белоруссии
Япония расширяет экспортные ограничения на две организации из РФ и девяти из Белоруссии, говорится в сообщении МИД Японии. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T05:49:00+03:00
2025-09-12T05:54:00+03:00
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Япония расширяет экспортные ограничения на две организации из РФ и девяти из Белоруссии, говорится в сообщении МИД Японии.В документе отмечается, что для экспорта для данных организаций будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.
Япония расширила экспортные ограничения против России и Белоруссии

ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Япония расширяет экспортные ограничения на две организации из РФ и девяти из Белоруссии, говорится в сообщении МИД Японии.
В документе отмечается, что для экспорта для данных организаций будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.
Япония расширила санкции против организаций и физлиц из России и Белоруссии
В миреЯпонияРоссияБелоруссия
 
 
