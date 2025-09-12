https://ria.ru/20250912/ogranicheniya-2041347577.html
Япония расширила экспортные ограничения против России и Белоруссии
Япония расширила экспортные ограничения против России и Белоруссии - РИА Новости, 12.09.2025
Япония расширила экспортные ограничения против России и Белоруссии
Япония расширяет экспортные ограничения на две организации из РФ и девяти из Белоруссии, говорится в сообщении МИД Японии. РИА Новости, 12.09.2025
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Япония расширяет экспортные ограничения на две организации из РФ и девяти из Белоруссии, говорится в сообщении МИД Японии.В документе отмечается, что для экспорта для данных организаций будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.
