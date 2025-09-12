https://ria.ru/20250912/ogranicheniya-2041346664.html
Временные ограничения на полеты ввели ночью в четырех аэропортах
Временные ограничения на полеты ввели ночью в четырех аэропортах - РИА Новости, 12.09.2025
Временные ограничения на полеты ввели ночью в четырех аэропортах
Временные ограничения ввели ночью в аэропортах Иваново, Пскова, Ярославля и Петербурга, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Временные ограничения ввели ночью в аэропортах Иваново, Пскова, Ярославля и Петербурга, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Иваново (Южный); Псков; Пулково; Ярославль (Туношна).️ В ночные часы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения на полеты ввели ночью в четырех аэропортах
Ограничения ввели ночью в аэропортах Иваново, Пскова, Ярославля и Петербурга