https://ria.ru/20250912/obstrel-2041360289.html
В харьковском селе Ольшана при обстреле погиб человек
В харьковском селе Ольшана при обстреле погиб человек - РИА Новости, 12.09.2025
В харьковском селе Ольшана при обстреле погиб человек
Один человек погиб и ещё один ранен в результате обстрела ВСУ харьковских сел Таволжанка и Ольшана, сообщил глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T08:45:00+03:00
2025-09-12T08:45:00+03:00
2025-09-12T08:55:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один человек погиб и ещё один ранен в результате обстрела ВСУ харьковских сел Таволжанка и Ольшана, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В результате обстрелов со стороны киевского режима погиб мирный житель Таволжанки 1967 года рождения и ранен житель села Ольшана Купянского района", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале, отметив, что раненый был госпитализирован в больницу.По словам главы областной администрации, ВСУ нанесли более 20 ударов по селу Богдановское.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7f5c76c769a662de4ec940bfc2319d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, харьковская область
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В харьковском селе Ольшана при обстреле погиб человек
В харьковском селе Ольшана при обстреле погиб человек, еще один пострадал