https://ria.ru/20250912/obstrel-2041360289.html

В харьковском селе Ольшана при обстреле погиб человек

В харьковском селе Ольшана при обстреле погиб человек - РИА Новости, 12.09.2025

В харьковском селе Ольшана при обстреле погиб человек

Один человек погиб и ещё один ранен в результате обстрела ВСУ харьковских сел Таволжанка и Ольшана, сообщил глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T08:45:00+03:00

2025-09-12T08:45:00+03:00

2025-09-12T08:55:00+03:00

происшествия

вооруженные силы украины

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один человек погиб и ещё один ранен в результате обстрела ВСУ харьковских сел Таволжанка и Ольшана, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В результате обстрелов со стороны киевского режима погиб мирный житель Таволжанки 1967 года рождения и ранен житель села Ольшана Купянского района", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале, отметив, что раненый был госпитализирован в больницу.По словам главы областной администрации, ВСУ нанесли более 20 ударов по селу Богдановское.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вооруженные силы украины, харьковская область