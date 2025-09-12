В харьковском селе Ольшана при обстреле погиб человек

Рейтинг@Mail.ru
08:45 12.09.2025 (обновлено: 08:55 12.09.2025)
происшествия
вооруженные силы украины
харьковская область
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один человек погиб и ещё один ранен в результате обстрела ВСУ харьковских сел Таволжанка и Ольшана, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В результате обстрелов со стороны киевского режима погиб мирный житель Таволжанки 1967 года рождения и ранен житель села Ольшана Купянского района", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале, отметив, что раненый был госпитализирован в больницу.По словам главы областной администрации, ВСУ нанесли более 20 ударов по селу Богдановское.
харьковская область
происшествия, вооруженные силы украины, харьковская область
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один человек погиб и ещё один ранен в результате обстрела ВСУ харьковских сел Таволжанка и Ольшана, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"В результате обстрелов со стороны киевского режима погиб мирный житель Таволжанки 1967 года рождения и ранен житель села Ольшана Купянского района", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале, отметив, что раненый был госпитализирован в больницу.
По словам главы областной администрации, ВСУ нанесли более 20 ударов по селу Богдановское.
