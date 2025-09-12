Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали Норвегию лжемиротворцем - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 12.09.2025 (обновлено: 12:45 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/norvegiya-2041421855.html
В МИД назвали Норвегию лжемиротворцем
В МИД назвали Норвегию лжемиротворцем - РИА Новости, 12.09.2025
В МИД назвали Норвегию лжемиротворцем
Норвегия превратилась в лжемиротворца, так как использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей газа исключительно для обогащения,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:32:00+03:00
2025-09-12T12:45:00+03:00
норвегия
россия
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Норвегия превратилась в лжемиротворца, так как использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей газа исключительно для обогащения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Осло сконцентрировано на снабжении Украины беспилотниками, как в рамках ряда международных фондов и коалиций, так и посредством целевых траншей напрямую Киеву... Норвегия превратилась в лжемиротворца. Она успешно использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей исключительно для собственного обогащения - не как страны, а как группы определенной, когорты лиц. Этот бизнес неизменно преподносится как якобы вклад в борьбу за демократию, за демократические некие ценности, даже за европейскую безопасность", - заявила Захарова на своем брифинге.Кроме того, она отметила, что на территории Норвегии происходит обучение украинских операторов дронов, а норвежские власти в упор не видят ежедневные атаки дронов ВСУ на гражданские цели и мирных беззащитных жителей."Их не смущает, что гибнут дети. Нет, их ничего уже не смущает", - возмутилась она.
https://ria.ru/20250912/zaharova-2041424327.html
норвегия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
норвегия, россия, в мире, украина
Норвегия, Россия, В мире, Украина
В МИД назвали Норвегию лжемиротворцем

В МИД назвали Норвегию лжемиротворцем, обогащающимся на поставках Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Норвегия превратилась в лжемиротворца, так как использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей газа исключительно для обогащения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Осло сконцентрировано на снабжении Украины беспилотниками, как в рамках ряда международных фондов и коалиций, так и посредством целевых траншей напрямую Киеву... Норвегия превратилась в лжемиротворца. Она успешно использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей исключительно для собственного обогащения - не как страны, а как группы определенной, когорты лиц. Этот бизнес неизменно преподносится как якобы вклад в борьбу за демократию, за демократические некие ценности, даже за европейскую безопасность", - заявила Захарова на своем брифинге.
Кроме того, она отметила, что на территории Норвегии происходит обучение украинских операторов дронов, а норвежские власти в упор не видят ежедневные атаки дронов ВСУ на гражданские цели и мирных беззащитных жителей.
"Их не смущает, что гибнут дети. Нет, их ничего уже не смущает", - возмутилась она.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Захарова высказалась о производстве в Дании ракетного топлива для Украины
Вчера, 12:41
 
НорвегияРоссияВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала