https://ria.ru/20250912/niderlandy-2041514814.html
Нидерланды еще не приняли решение по Украине, заявил премьер
Нидерланды еще не приняли решение по Украине, заявил премьер - РИА Новости, 12.09.2025
Нидерланды еще не приняли решение по Украине, заявил премьер
Нидерланды пока не приняли решение о своем вкладе в гарантии безопасности для Украины, заявил в пятницу премьер-министр страны Дик Схоф. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T16:52:00+03:00
2025-09-12T16:52:00+03:00
2025-09-12T16:52:00+03:00
в мире
украина
нидерланды
сша
эммануэль макрон
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ГААГА, 12 сен - РИА Новости. Нидерланды пока не приняли решение о своем вкладе в гарантии безопасности для Украины, заявил в пятницу премьер-министр страны Дик Схоф. "Широкая группа европейских стран в тесном сотрудничестве с США берёт на себя ответственность за содействие гарантиям безопасности Украины. Нидерланды также готовы внести существенный вклад после прекращения боевых действий. Однако решение об этом вкладе пока не принято", - заявил Схоф на пресс-конференции в Гааге. Ранее глава нидерландского кабмина отмечал, что правительство должно сначала согласовать такое решение с парламентом страны. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла 4 сентября в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По ее итогам Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. Он также сообщил, что "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250906/premer-2040191703.html
https://ria.ru/20250908/turtsiya-2040341696.html
украина
нидерланды
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нидерланды, сша, эммануэль макрон, кир стармер
В мире, Украина, Нидерланды, США, Эммануэль Макрон, Кир Стармер
Нидерланды еще не приняли решение по Украине, заявил премьер
Премьер Схоф: Нидерланды еще не приняли решение о гарантиях безопасности Украине