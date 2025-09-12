Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды еще не приняли решение по Украине, заявил премьер - РИА Новости, 12.09.2025
16:52 12.09.2025
Нидерланды еще не приняли решение по Украине, заявил премьер
Нидерланды еще не приняли решение по Украине, заявил премьер - РИА Новости, 12.09.2025
Нидерланды еще не приняли решение по Украине, заявил премьер
Нидерланды пока не приняли решение о своем вкладе в гарантии безопасности для Украины, заявил в пятницу премьер-министр страны Дик Схоф. РИА Новости, 12.09.2025
в мире
украина
нидерланды
сша
эммануэль макрон
кир стармер
ГААГА, 12 сен - РИА Новости. Нидерланды пока не приняли решение о своем вкладе в гарантии безопасности для Украины, заявил в пятницу премьер-министр страны Дик Схоф. "Широкая группа европейских стран в тесном сотрудничестве с США берёт на себя ответственность за содействие гарантиям безопасности Украины. Нидерланды также готовы внести существенный вклад после прекращения боевых действий. Однако решение об этом вкладе пока не принято", - заявил Схоф на пресс-конференции в Гааге. Ранее глава нидерландского кабмина отмечал, что правительство должно сначала согласовать такое решение с парламентом страны. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла 4 сентября в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По ее итогам Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. Он также сообщил, что "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины.
украина
нидерланды
сша
в мире, украина, нидерланды, сша, эммануэль макрон, кир стармер
В мире, Украина, Нидерланды, США, Эммануэль Макрон, Кир Стармер
Нидерланды еще не приняли решение по Украине, заявил премьер

Премьер Схоф: Нидерланды еще не приняли решение о гарантиях безопасности Украине

ГААГА, 12 сен - РИА Новости. Нидерланды пока не приняли решение о своем вкладе в гарантии безопасности для Украины, заявил в пятницу премьер-министр страны Дик Схоф.
"Широкая группа европейских стран в тесном сотрудничестве с США берёт на себя ответственность за содействие гарантиям безопасности Украины. Нидерланды также готовы внести существенный вклад после прекращения боевых действий. Однако решение об этом вкладе пока не принято", - заявил Схоф на пресс-конференции в Гааге.
Ранее глава нидерландского кабмина отмечал, что правительство должно сначала согласовать такое решение с парламентом страны.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла 4 сентября в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По ее итогам Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. Он также сообщил, что "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины.
